Son dakika haberi! Maskeli soyguncu 823 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da polis ekipleri, iki marketten silahlı soygun girişiminde bulunan maskeli şüpheliyi, 33 güvenlik kamerasından 823 saatlik görüntü izleyerek yakaladı.

Cumhuriyet ve Karapınar mahallelerinde geçen ay farklı tarihlerde iki markete giren şüpheli, tabancayla soygun girişiminde bulundu. Soygun yapamayan şüpheli kaçtı. Şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 14 kişiden oluşan özel bir ekip oluşturuldu.

Ekipler, soygun girişiminde bulunulan marketler ile çevresinde bulunan iş yerlerine ait 33 ayrı kameraya ait görüntüleri incelemeye aldı. Toplam 823 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelisinin O.B.D. (27) olduğu belirledi. Polis ekipleri şüphelinin Adıyaman dışında olduğunu tespit etti. Takibe alınan şüpheli kente gelince gözaltına alındı. O.B.D., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.