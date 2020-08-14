Son dakika haberi | Mardin'de uyuşturucu operasyonda 2 kişi yakalandı
Son dakika habere göre Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
14.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:10
Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.O. ve A.O'nun Ziyaret Mahallesindeki evlerinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA