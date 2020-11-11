Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEPKİ GÖREN PARKTAKİ GÖRSELLER SÖKÜLDÜ
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Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEPKİ GÖREN PARKTAKİ GÖRSELLER SÖKÜLDÜ

11.11.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:20
Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEPKİ GÖREN PARKTAKİ GÖRSELLER SÖKÜLDÜ

Son dakika haberine göre Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görsellerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki aldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görsellerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki aldı. Kaymakamlık tarafından soruşturma da açılan görseller, belediye ekipleri tarafından söküldü.

Küçükçekmece Belediyesi geçtiğimiz günlerde İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuklar için yapılan park hizmete açıldı. Parkın yeniden kullanıma açılmasının ardından kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsellerin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılıp, terör örgütünün sembollerine benzetilerek tepki aldı.

Çok sayıda vatandaş ilçe kaymakamlığına şikayette bulundu. Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın parkta yaptığı incelemeler sonucu konuyla ilgili adli merciler tarafından soruşturma başlatıldı. Tepkilere neden olan sembollerin ardından Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görselleri sökmeye başladı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaparak, "İstasyon Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çocuk parkı tasarımında kullanılan tasarımla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlar karşısında son derece üzgün olduğumuzu ve ifade edildiği şekilde bir maksadın asla olmadığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerine söz konusu parkı kaldırdık. Parkın tasarımını değiştiriyor ve en kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz. Bizim için Küçükçekmecelilerin mutluluğundan ve duygularından daha öte bir şey olamaz." ifadelerine yer verildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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