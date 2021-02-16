Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 10 sivil öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 10 sivil öldü

16.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:31
Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 10 sivil öldü

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Beni eyaletinde isyancıların saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Beni eyaletinde isyancıların saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni eyaletine bağlı Kalembo köyüne isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

ADF üyelerinin 5 Şubat'ta ve 7 Şubat'ta yine Beni eyaletinde düzenlediği saldırılarda 35 sivil yaşamını yitirmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Dorukhan Toköz Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 10 sivil öldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:35:39. #1.15#
title