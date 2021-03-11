Son dakika haberi... Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli'ye dönüyor
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Son dakika haberi... Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli'ye dönüyor

11.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:14
Son dakika haberi... Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli'ye dönüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'de geçen hafta Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup olan Kızılcabölükspor, 3. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Belediye Derincespor'u 2-0 mağlup etti.

Denizli'de geçen hafta Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup olan Kızılcabölükspor, 3. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Belediye Derincespor'u 2-0 mağlup etti.

Denizli ekibi Kızılcabölükspor, 3. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Belediye Derincespor'u 2-0 mağlup etti. Ligde 10'uncu sırada bulunan sarı kırmızılı ekip, çalışmalarını arttırdığını ve gelecek maçlarda bir galibiyet serisi yakalamak istediğini belirtti. Denizli Atatürk Stadyumunda 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00'de Arnavutköy Belediye Spor ile karşılaşacak olan Kızılcabölükspor, galibiyetle sonuçlanan ve güzel bir maç olmasını dilediklerini söyleyen Tansu Yaan; "Geçtiğimiz haftalarda oyuncularımız maçlarda çok çabaladı. Antrenman çalışmalarımıza devam ediyoruz, Kocaeli'den galibiyetle dönüyoruz. İnşallah kendi evimizde Arnavutköy'le oynayacağımız maçı galibiyetle tamamlarız. Deplasmanda olduğumuzda biraz baskı artıyor ama oyuncularımızla yaptığımız çalışmalarda bu durumu daha da yeneceğimizi düşünüyorum. Bir galibiyet serisi yakaladığımızda daha da güzel olacağına inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli'ye dönüyor
Son dakika haberi... Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli'ye dönüyor
Son dakika haberi... Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli'ye dönüyor
Son dakika haberi... Kızılcabölükspor, galibiyetle Denizli'ye dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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