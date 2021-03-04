Son dakika haberi: Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.
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Son dakika haberi: Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

04.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:56
Son dakika haberi: Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

Son dakika haberleri... Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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