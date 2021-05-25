Son dakika haberi... Kayseri'de FETÖ sanığı askeri öğrencilere 6'şar yıl 3'er ay hapis

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan askeri öğrenciler Yasin K. ile Zübeyir T., 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan askeri öğrenciler Yasin K. ile Zübeyir T., 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da askeri öğrencilere yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yasin K. ile Zübeyir T.'nin dosyaları yetkisizlik kararı verilerek, Kayseri'ye gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen yıl 11 Ağustos'ta şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü veya sabit hatlardan 'ardışık' olarak arandıkları iddialarını reddeden Yasin K. ile Zübeyir T., örgütle hiçbir bağlantıları olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Yasin K. ve Zübeyir T.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığın da Yargıtay süreci dikkate alınarak, tutuksuzluk hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun