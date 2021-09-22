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Son dakika haberi! Jandarmadan silah ticaretine darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Jandarmadan silah ticaretine darbe

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde toplam 11 adres ve 7 araçta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise; 9 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet tabanca şarjörü, 383 adet tabanca mermisi, 47 adet av tüfeği fişeği, 24 adet çalındığı beyan edilen silahlara ait silah ruhsatı, 1 adet 'sallama' olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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