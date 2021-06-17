İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS AŞILARI YAPILMAYA BAŞLANDI
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS AŞILARI YAPILMAYA BAŞLANDI

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS AŞILARI YAPILMAYA BAŞLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Havalimanı'nda açılan aşı merkezi hizmete girdi.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Havalimanı'nda açılan aşı merkezi hizmete girdi. Aşı merkezinde ilk etapta çalışanlara koronavirüs aşısı yapılırken, önümüzdeki haftadan itibaren Türk yolcuların da isteğe bağlı olarak aşılanabileceği belirtildi.

İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi'nde, koronavirüs aşıları yapılmaya başladı. İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi'nde isteğe bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm havalimanı çalışanları aşılarını olabilecek. Geliş katı terminalinde kurulan merkezde 11 aşı kabini yer alıyor. Bugün başlayan aşılamada önümüzdeki haftadan itibaren seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yolcular da aşı yaptırabilecek. Aşılama işlemi, 09.00 - 17.00 arasında yapılabilecek. Koranavirüs aşıları, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda havalimanında da ücretsiz olarak yapılacak.

HAVALİMANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİMİZE YÖNELİK AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTIK

Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, aşılama hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Bulut, 15 Haziran itibariyle sayın bakanımızın da açıkladığı üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı yaş sınırlaması olmadan bütün çalışanlarımıza aşı hakkı tanındı. İl Sağlık Müdürlüğümüzün planlaması dahilinde Arnavutköy İlçesi'ndeki bütün fabrikalarda çalışan işçilerimize ve havalimanında çalışan işçilerimize yönelik aşılama çalışması başlattık dedi.

70 BİN PERSONELİ AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ

İstanbul Havalimanı'nda 70 binden fazla çalışanın istihdam edildiğini belirten Bulut, şunları söyledi Burada hem iş gücü kaybını önlemek hem de çalışan işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımının olabildiğince hızlı olması anlamında burada bir alan oluşturduk. Gayet konforlu kabinlerimiz var. Hepsinin içinde sağlık personellerimiz var. Çalışan işçilerimizin önce gerekli kontrolleri yapılıyor. Aşı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoksa ve aşı hakkı tanınmışsa arkadaşlarımız boş bir kabine yönlendiriyor ve aşılamaları yapılıyor. Gayet hızlı ve güzel bir uygulama, hedefimiz 70 bin personelin tamamını aşılamayı hedefliyoruz. Öte yandan aşı olan çalışanlar da zaman kaybı yaşamadan aşı olmanın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS AŞILARI YAPILMAYA BAŞLANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS AŞILARI YAPILMAYA BAŞLANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS AŞILARI YAPILMAYA BAŞLANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS AŞILARI YAPILMAYA BAŞLANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS AŞILARI YAPILMAYA BAŞLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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