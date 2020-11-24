Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 testi negatif çıkan yolcuların karantina süresi kısaltılacak
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Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 testi negatif çıkan yolcuların karantina süresi kısaltılacak

24.11.2020 04:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 04:38
Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 testi negatif çıkan yolcuların karantina süresi kısaltılacak

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de ülkeye gelen yolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı ve test sonucu negatif çıkanların karantinada kalma süresinin en az bir hafta kısalacağı bildirildi.

İngiltere'de ülkeye gelen yolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı ve test sonucu negatif çıkanların karantinada kalma süresinin en az bir hafta kısalacağı bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı açıklamada, 15 Aralık 2020'den itibaren hükümetin seyahat koridoru listesinde yer almayan ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara 5 günlük izolasyonun ardından test yaptırma seçeceği tanınacağını ifade etti.

Bu adımın, yolculara test sonuçları negatif çıkması halinde izolasyon süresinin azalacağını bilerek uluslararası seyahat yapma imkanı sağlayacağını vurgulayan Shapps, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ücretini ödeyerek test yaptırabileceğini belirtti.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, uygulamanın havacılık sektörü için hayati öneme sahip olacağının altını çizdi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise "14 günlük izolasyon döneminin 5. gününde yapılacak bu test, hem pozitif koronavirüs vakalarını tespit edecek hem de sonucu negatif çıkanların ülkede geçerli koronavirüs kısıtlamalarına uyarak işe dönmelerine ve sevdiklerini görmelerine imkan sağlayacak." dedi.

Hükümet, 5 günlük sürenin ardından yapılacak testin ülkeye varışta yapılacak testten daha iyi bir sonuç vereceğini savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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