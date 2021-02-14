Son dakika haberi: HDP Osmaniye İl Başkanı Coşkun ve Yardımcısı Töre hakkında "PKK üyeliği" iddiasıyla dava açıldı

Son dakika habere göre Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanıkların örgütün dağ kadrosuna...

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanıkların örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırmaya çalıştıkları belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Coşkun ve Töre hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Coşkun ve Töre hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

PKK/KCK ve örgütün gençlik yapılanması ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, sanıkların kentte örgüte eleman temin etmek maksatlı gerçekleştirilen organizasyonların başında bizzat bulundukları ve birlikte hareket ederek örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırmaya çalıştıkları belirtildi.

İddianamede, Coşkun ve Töre'nin cep telefonlarında çok sayıda örgütsel doküman, silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait fotoğraflar, terör örgütüne müzahir haber içerikleri ve görseller, örgütsel içerikli birçok yazışma ile fotoğraf ve videonun bulunduğu kaydedildi.

Dağa eleman kazandırma çabası tanık ifadesinde

İddianamede tanık olarak itiraflarına yer verilen Z.Ç, HDP Osmaniye İl Başkanlığına gittiğinde kendisini İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin karşıladığını belirtti.

Coşkun ve Töre'nin kendisine birtakım sorular yönelttiğini kaydeden Z.Ç, şunları anlattı:

"Beni il binasında karşılayan Ali Coşkun, 'Biz sana yardımcı olmak isteriz ama sen belki de devletin ajanı olabilirsin. Biz seni tanımıyoruz, sen de bizi tanımıyorsun. Eş başkanımızla daha detaylı konuşursunuz.' dedi. Daha sonra bu bayan bana baş başa görüşmemiz gerektiğini söyleyerek beni HDP İl binasının mutfağına götürdü. Burada bana kişisel bilgilerimi sordu. Bana yönelttiği sorulara cevap verdiğimde elinde bulunan deftere notlar alıyor ve telefonundan bir kişiye sürekli mesaj gönderiyordu. Bu görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Kadriye Töre, bana 'Osmaniye, küçük bir şehir, buranın imkanları kısıtlı, biz sana burada yardımcı olamayız ama Diyarbakır, Adana ve Mersin'de bulunan HDP il başkanlıklarına gidersen oradan beni arattırırsın. Ben de orada bulunan kişilere senin durumunu detaylı bir şekilde anlatır, dağa çıkmanı sağlarım ama bu illerden en iyisi Diyarbakır'dır. Buradan dağa gitmen kolay olur.' dedi."

Z.Ç, daha sonra Töre'nin kendisini HDP Mersin İl Başkanlığına yönlendirdiğini belirterek, "Kendisi bana 'Oraya vardığında beni arattır, ben sana yardımcı olacağım.' dedi. HDP Osmaniye il binasından ayrılırken Kadriye Töre arkadan beni gözledi. Sonrasında ben Osmaniye'de bulunan Cumhuriyet Meydanı'na giderek burada bekledim ve ne yapacağımı düşündüm. Bir süre sonra polis merkezine gitmeye karar verdim. Tüm yaşadıklarımı samimi bir şekilde güvenlik güçlerine anlattım. Bu yaşadıklarımdan dolayı çok pişmanım." beyanında bulundu.

Parti binasında örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirildi

İddianamede, HDP Osmaniye il binasında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ve flamaların ele geçirildiği kaydedildi.

Sanıkların suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın inkar odaklı savunma yaptıkları ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK/KCK içinde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk barındıran eylemlerde bulundukları anlatılan iddianamede, Coşkun ve Töre'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Coşkun ve Töre'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Osmaniye'de 9 Kasım 2020'de terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ali Coşkun ve Kadriye Töre tutuklanmış, zanlıların ikametgahları ve parti binasında çok sayıda örgütsel doküman, bez parçaları, pankart, dijital materyaller ve tabanca fişeği ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu