Son dakika haberi! Hayatını adadığı oğlunu tiyatro sahnesinde de yalnız bırakmıyor
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Son dakika haberi! Hayatını adadığı oğlunu tiyatro sahnesinde de yalnız bırakmıyor

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zihinsel engelli oğlunun topluma adapte olması için her türlü fedakarlığı yapan emekli madenci Mehmet Dibek, "özel oyuncular tiyatrosu"nda da rol arkadaşı olarak destek oluyor.

Son dakika haberi! Hayatını adadığı oğlunu tiyatro sahnesinde de yalnız bırakmıyor
21.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:18

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde zihinsel engelli oğlunun topluma adapte olması için her türlü fedakarlığı yapan emekli madenci Mehmet Dibek, "özel oyuncular tiyatrosu"nda da rol arkadaşı olarak destek oluyor.

Mehmet Dibek (66), 5 çocuğundan en küçüğü olan ve aynı ismi paylaştıkları oğlu Mehmet Dibek'in (37) bebekken yüksek ateş geçirmesi nedeniyle doktora başvurdu. Muayene edilerek evine gönderilen Mehmet'in ateşi düşmeyince başvurdukları başka bir doktor menenjit teşhisi koydu.

Durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan ve beyninde kalıcı hasar oluşan Dibek'e, yüzde 70 engelli raporu verildi.

Oğlunu hayatı boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan baba Dibek, daha iyi olabilmesi için çeşitli rehabilitasyon merkezlerine götürmesinin yanı sıra topluma adaptasyonu ve öz güven kazanması için sosyal aktivitelerde yer almasını sağladı.

Kızı Nuray Dibek'in kurduğu "özel oyuncular tiyatrosu"nda yer alan oğlunu rol arkadaşı olarak da yalnız bırakmayan baba Dibek, yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verdikleri "Safinaz'ın İzdivacı" adlı oyununun provalarını ilçe sahilindeki parkta maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor.

"Babalık fedakarlık ister"

Mehmet Dibek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebeveynlerin çocuklarını sadece çocukları oldukları için sevmeleri gerektiğini, engelli oldukları için utanmamaları gerektiğini söyledi.

Anne ve babaların engelli çocuklarını topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeleri gerektiğini belirten Dibek, oğlu için yıllardır gösterdiği çaba sayesinde kendisine güvenen, topluma adapte olan bir birey haline geldiğini anlattı.

Dibek, her insanın birer engelli adayı olduğuna dikkati çekerek, "Ben de engelli olabilirdim. O zaman 'Bana nasıl davranılırdı?' diye düşünüyorum. Oğluma daha sevecen, duyarlı davranıyorum. Bana güveni sonsuz, kendimi ona adadım, o da bunun bilincinde." diye konuştu.

Oğlunun daha iyi olabilmesi için nerede bir özel okul, rehabilitasyon merkezi varsa oraya götürdüğünü ve toplum içerisinde yer almasını sağladığını belirten Dibek, "Babalık fedakarlık, duygu ister. İnsanlar doğadaki canlılara duygusal davranıp, fedakarlık yapıyor. Çocuklarımıza daha fazla fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bütün yaşama gayem oğlumu yaşatmak ve benden sonra da hayatını idame ettirebilmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

"O benim aynı zamanda rol arkadaşım"

Dibek, oğlunun şimdilerde tiyatro topluluğunda yer aldığını, kendisinin de topluluğa katıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"'Size rol verelim' dediler. Bu yaşa kadar hiçbir şey yapmamışız. Okuyorum ama bir yandan da unutuyorum ama oğlum için bunu da yaptım. Oğlumla birlikte kursunu gördüm ve sahne aldım. Onun sahne arkadaşı oldum. Katkım olduysa ne mutlu bana. Oğlumla aynı sahnede rol paylaşıyoruz, o benim aynı zamanda rol arkadaşım. Camiye, kahvehaneye, parka onunla nereye gidersek gidelim beraberiz. Bazı sahnelerde hata yapıyorum, o hataları hatırlatıyor bana. 'Bana rehber olacaksın ama sen hata yapıyorsun, sonra benden iyi rol bekliyorsun.' diyor."

Oğul Mehmet Dibek de babasını çok sevdiğini ve onunla birlikte tiyatro oyununda yer almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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