Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 24 tutuklama
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Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 24 tutuklama

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 24 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi ile ikisi dosya kapsamında toplam 24 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi ile ikisi dosya kapsamında toplam 24 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından örgütlü olarak işlenen Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunun önlenmesine yönelik 11 Şubat 2021 tarihinde başlatılan çalışmalar neticesinde; bazı şahısların Hassa ilçesi ve mahallelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri yönünde bilgiler elde edildi.

Konuyla ilgili 3 Mayıs Pazartesi günü İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve GKİT Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve "Öğle" ile "Tonaj" isimli uyuşturucu madde arama köpekleri ile belirlenen 22 şüpheliye ait 23 adreste toplam 200 gram eroin, 97 gram metamfetamin, 598 gram kubar esrar maddesi, 14 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca, 54 adet extacy uyuşturucu hap, 20 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 14 adet uyuşturucu aparatı, 9 adet çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, 36 adet tarihi eser, 466 adet sahte 100 dolar, 79 adet çalıntı fayans ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makama sevk edilen 22 şüpheli ile birlikte dosya kapsamında toplam 24 kişi tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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