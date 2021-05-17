Son dakika haber... SPOR Futbolda sözde şike davası devam ediyor
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Son dakika haber... SPOR Futbolda sözde şike davası devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Futbolda sözde şike davası devam ediyorMustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 20'nci celsesi görülmeye başlandı.

Futbolda sözde şike davası devam ediyor

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 20'nci celsesi görülmeye başlandı.

FETÖ, Futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada 20'nci celse 17 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında görülmeye başlandı. 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın celse arasında savcı, geçtiğimiz ay esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 63 sanığın, 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 142 sayfalık mütalaada eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olma", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kaydedilmesi", "Resmi belgede sahtecilik" ve "İftira" gibi çeşitli suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada 25 sanık hakkında ise tekerrür yargılama, suç unsurlarının oluşmaması ve somut ve yeterli delil bulunmaması nedeniyle ya beraatine ya ceza verilmesine yer olmadığına ya da karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

17 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülmeye başlanan 20'nci celsede mahkeme, mütalaaya karşı savunmaları alacak. Davaya Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ile kulüp avukatı Naim Karakaya katıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş insanı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Cemalettin Mutlu, Avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor.

Heyet, 3 Temmuz 2020 tarihli duruşmada firari sanıklarla, haklarında yalnızca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması bulunan bazı sanıkların dosyasını ayırmış ve böylece sanık sayısı 88'e düşmüştü.

Son dakika haber... SPOR Futbolda sözde şike davası devam ediyor
Son dakika haber... SPOR Futbolda sözde şike davası devam ediyor
Son dakika haber... SPOR Futbolda sözde şike davası devam ediyor
Son dakika haber... SPOR Futbolda sözde şike davası devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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