Son dakika haberi... Fransız bakandan, AB Komisyon üyesinin Müslüman derneğin temsilcileriyle görüşmesine tepki

Fransa'nın Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli'nin, Avrupa Müslüman Gençlik ve Öğrenci Organizasyonları Forumunun (FEMYSO) temsilcileriyle görüşmesine tepki gösterdi.

Schiappa, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ile Dalli'ye bu görüşmenin nedenlerini sorma kararı aldıklarını söyledi.

FEMYSO'nun sosyal medyada Fransa ve Fransız kültürü hakkında "agresif" ve "suçlayıcı" söylemlerde bulunduğunu öne süren Schiappa, FEMYSO'yu "İslamcı" olmakla suçladı.

Schiappa, ülkesinin "Cumhuriyetin" düşmanlarıyla ve "İslamcılarla" mücadele ettiğini ve onlara maddi yardımda bulunmadıklarını ifade ederek, Avrupa'yı aynısını yapmaya çağırdı.

Dalli, 18 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FEMYSO'nun temsilcileriyle yaptığı görüşmede Avrupa'da genç Müslümanların durumu, ayrımcılık ve nefretle ilgili yaşanan sorunların ele alındığını belirtmişti.

Avrupalıları etkileyen ayrımcılığın her türlüsünü sorgulamaları gerektiğini ifade eden Dalli, görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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