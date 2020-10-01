Son dakika haberi... Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf ile yaşanan çatışmada Endonezyalı rehine öldü

Son dakika haberi... Filipinler'de, askerlerle DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf arasındaki çatışmada, örgütün elinde rehin olan 5 Endonezyalıdan biri hayatını kaybetti.

Filipinler'de, askerlerle DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf arasındaki çatışmada, örgütün elinde rehin olan 5 Endonezyalıdan biri hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yaptığı açıklamada, terör örgütü Ebu Seyyaf'ın elinde rehin olan 5 Endonezyalı balıkçıdan, 32 yaşındaki La Baa'nın, Filipinler ordusu ile örgüt arasında çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çatışmanın, Sulu eyaletine bağlı Patikul kasabasında yaşandığını aktaran Marsudi, Endonezya hükümeti adına, ölen La Baa'nın ailesi ve yakınlarına taziyelerini sundu.

Marsudi ayrıca, Ebu Seyyaf örgütünün elinde tutsak olan diğer 4 Endonezyalının durumu ve kurtarılmasına ilişkin, Filipinli yetkililerle yakın temas içinde olduklarını kaydetti.

Ebu Seyyaf, ocak ayında Malezya'nın Sabah eyaletindeki Tungku Lahad Dato açıklarındaki Tambisan sularında, balıkçı teknesindeki 8 Endonezyalı balıkçıdan 5'ini kaçırmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur