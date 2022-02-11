Son dakika haberi | ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon "2022'nin yükselen değeri olarak Kazdağları ve Körfez bölgesinde turist sayısının giderek yükselmesi... - Haberler
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Son dakika haberi | ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon "2022'nin yükselen değeri olarak Kazdağları ve Körfez bölgesinde turist sayısının giderek yükselmesi...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi | ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası'nın (ETO) 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde açtığı stant büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası'nın (ETO) 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde açtığı stant büyük ilgi gördü. Edremit Ticaret Odası Standında ilçenin turistik ve gastronomi değerleri tanıtıldı.

Fuar Hakkında Bilgi veren Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon "Edremit Ticaret Odası olarak hem otelcilerimizin hem seyahat işletmecilerimizin katılımına ev sahipliği yaptık. Fuarda alanımızı birçok turizmci ziyaret etti. Hem ulusal hem uluslararası çapta gelen ziyaretçilere temel olarak bölgemizin doğa, deniz, termal ve gastronomi gibi bütün kaynaklarla turizme hizmet edecek bir yer olduğu vurgulandı. Onları bölgemize çekmek için Almanca, İngilizce, Arapça pazarlama faaliyeti yürütüldü. 2022'nin yükselen değeri olarak Kazdağları ve Körfez bölgesinde turist sayısının giderek yükselmesi bekleniyor." dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon 2022'nin yükselen değeri olarak Kazdağları ve Körfez bölgesinde turist sayısının giderek yükselmesi...

Son dakika haberi | ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon 2022'nin yükselen değeri olarak Kazdağları ve Körfez bölgesinde turist sayısının giderek yükselmesi...

Son dakika haberi | ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon 2022'nin yükselen değeri olarak Kazdağları ve Körfez bölgesinde turist sayısının giderek yükselmesi...

Son dakika haberi | ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon 2022'nin yükselen değeri olarak Kazdağları ve Körfez bölgesinde turist sayısının giderek yükselmesi...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Doğu Akdeniz, Balıkesir, Edremit, Fuar, Ekonomi, Haberler

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