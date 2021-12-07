Son dakika haberi: Erzurum'daki kuyumcuya yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Erzurum'daki kuyumcuya yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Erzurum'daki kuyumcuya yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Erzurum'da, bir kişinin altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, bir kişinin altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

4 Aralık'ta Taşmağazaları Kuyumcular Çarşısı'nda O.Ö'ye ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz kişinin, iş yeri sahibini silahla yaraladığı anların görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, saldırganın O.Ö'ye doğrulttuğu silahı ateşlemek isterken tabancanın tutukluk yaptığı, zanlının ikinci kez silahı doğrultarak ateş ettiği görülüyor.

Saldırganın silahı ilk doğrulttuğu anda iş yeri sahibinin bu kişinin üstüne doğru hamle yaptığı, silahını ikinci kez ateşleyen zanlının O.Ö'yü bacağından vurarak iş yerinden kaçtığı görülüyor.

Kuyumcu çalışanı Erdem Diler'in saldırganı yakalamak için peşinden koştuğu da kayıtlarda yer alıyor.

Son dakika haberi: Erzurum'daki kuyumcuya yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: Erzurum'daki kuyumcuya yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: Erzurum'daki kuyumcuya yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: Erzurum'daki kuyumcuya yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Kayıp Neslihan için arama çalışması başlatıldı

Kayıp Neslihan için arama çalışması başlatıldı

 Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

 Büyük projenin ilk adımı Erzurum'da atıldı! Akıllı arazi kullanımı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak

Büyük projenin ilk adımı Erzurum'da atıldı! Akıllı arazi kullanımı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title