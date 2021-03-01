Son dakika haberi... Erdoğan: "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"
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Son dakika haberi... Erdoğan: "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"

01.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:23
Son dakika haberi... Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"

Erdoğan: "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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