Son dakika haberi... Erdoğan: "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"
01.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:23
Son dakika habere göre Erdoğan: "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"
Erdoğan: "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş