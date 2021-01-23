Son dakika haberi: Enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi: Enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu itfaiye kurtardı

23.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:31
Son dakika haberi: Enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusu, İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusu, İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. 

Olay İnegöl ilçesi kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın çatısı bir anda çöktü. Binanın içinde bulunan anne köpek ve 5 yavrusu, enkaz kaldı. Olay yerinden geçen mahalle sakinleri, enkazdan köpek seslerinin geldiğini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara bulunan köpekler, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.


Son dakika haberi: Enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Enkaz altında kalan anne köpek ve 5 yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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