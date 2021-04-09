Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF", yüzde 0,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,48 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF", yüzde 0,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,48 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,105953-0,57
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040622-0,50
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028237-0,48
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,054914-0,48
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,104288-0,47
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,113383-0,46
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,051017-0,44
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,054396-0,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,125317-0,39
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,097940-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Müge Anlı Hazal Kaya Dilan Çıtak
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:42:34. #1.15#
title