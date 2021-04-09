Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF", yüzde 0,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,48 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF", yüzde 0,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,48 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,105953 -0,57 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040622 -0,50 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028237 -0,48 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054914 -0,48 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,104288 -0,47 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,113383 -0,46 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051017 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054396 -0,41 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125317 -0,39 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097940 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara