Son dakika haberi! Elazığ'da tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen genç yaralandı
16.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:38
Son dakika haberler... Elazığ'da ruhsatsız tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen genç yaralandı.
Elazığ'da ruhsatsız tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen genç yaralandı.
İddiaya göre, Mustafa Paşa Mahallesi Kasımpatı Sokak'taki apartmanda oturan E.A. (22), evde bulunan ruhsatsız tabancayı incelediği sırada silah kazara ateş aldı.
Silah sesini duyarak odaya giren ailesi tarafından yaralı bulunan genç, 112 Acil Servis ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen