Son dakika haberi: Elazığ'da Sülük Gölü dondu
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Son dakika haberi: Elazığ'da Sülük Gölü dondu

31.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:24
Son dakika haberi: Elazığ'da Sülük Gölü dondu

Bir son dakika haberine göre Elazığ'ın Ağın ilçesindeki Sülük Gölü'nün yüzeyi etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Elazığ'ın Ağın ilçesindeki Sülük Gölü'nün yüzeyi etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

İlçede birkaç gündür etkili olan soğuk havanın etkisiyle Balkayası köyü sınırlarında yer alan Sülük Gölü dondu.

Drone ile de görüntülenen göl, buz tutan yüzeyiyle, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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