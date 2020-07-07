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Son dakika haberi: Ege İhracatçı Birliklerinden sürdürülebilirlik manifestosu

Son dakika ekonomi haberi: 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), sürdürülebilirlik manifestosunu açıkladı.

Son dakika haberi: Ege İhracatçı Birliklerinden sürdürülebilirlik manifestosu
07.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:52

2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), sürdürülebilirlik manifestosunu açıkladı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin kendi elektriğini kendisinin üreteceğini ve yeşil ofis olma hedefleri olduğunu dile getirirken, sürdürülebilirlik projelerine devletin yüzde 50 destek vermesi talebinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sürdürülebilir ihracat yolunda ihracatçıların yanında olduklarını, kurum içi çalışmalarla da ihracatçılara örnek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Eskinazi, insanlığın bugünkü hızla tüketmeye devam ettiği takdirde 1.6 dünyaya ihtiyaç olduğunu, bunun da mümkün olmadığını, dünyadaki kıt kaynakların optimum kullanımının ve geri kazanımın hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Manifestosunu kamuoyu ile paylaşmak amacıyla dijital ortamda, EİB Birlik Başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Eskinazi, "İçinde bulunduğu pandeminin en önemli nedenlerinden birinin de dünya genelinde sürdürülebilirlik konusunda doğru sınav vermememiz olduğuna inanıyoruz. Dünyamızın sınırlı kaynaklarını hızla tüketiyor ve gelecek nesillerden bize emanet olan dünyamızı çok fazla kirletiyoruz. Hazır giyim sektörümüzden örnek verirsek; dünyada hazırgiyim üretiminde kullanılan su miktarının 5.6-9.4 trilyon litre civarında olduğu tahmin ediliyor. Her yıl 13 milyon tonluk konfeksiyon atığı oluşuyor. Dolayısıyla mevcut üret-tüket sistemi dünya limitlerini oldukça zorlamaya başlıyor. Dünyadaki birçok sanayi sektörü karbon ve su kirliliğinde maalesef sorumluluk taşıyor. Dünya nüfusu hızla artıyor. Dünya nüfusunun 2050'de 9,8 ve 2100'de 11,2 milyarı geçmesi bekleniyor" diye konuştu.

EİB kendi elektriğini kendi üretecek

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde "Sürdürülebilirlik Grubu" kurdukları bilgisini veren Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Grubumuz; korona virüse rağmen dijital ortamda yoğun bir mesai yaptı ve Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Manifestosununu oluşturdu. Öncelikle karbon ve su ayak izini minimuma indirmek istiyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını arttırmayı amaçlıyoruz. Ege İhracatçı Birliklerinin kullandığı elektriği binamıza kuracağımız güneş panellerinden üretmek için proje üzerinde çalışıyoruz. Dünyamızda yaşanılan son gelişmeler, mal ve hizmet sektörü ayırt etmeksizin tüm sektörlerin insanlığa ve doğaya verdiği zararların artık farkına varıldığını gösteriyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili yatırımların finanse edilmesi de önümüzdeki dönemde bir zorluk olarak karşımıza gelecek. Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar yapan firmalarımızın harcamalarının yüzde 50'sinin devlet destekleri kapsamına alınmasını talep ediyoruz" dedi.

"Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını bir yol haritası olarak kabul edeceğiz" diye konuşan Eskinazi, sürdürülebilirlik adına en önemli hedeflerinden birinin de dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)'nın WWF Yeşil Ofis Programına dahil olmak ve aynı zamanda çevre konusunda en kapsamlı sertifikasyonlardan olan ISO 14001'i almak istediklerini sözlerine ekledi.

Sertbaş: "Dünyamızı kirletmememiz gerektiğine inandık"

Hazırgiyim sektörünün sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalara ilk aşamada müşterilerin talepleriyle başladığını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Kendimizde artık dünyamızı kirletmememiz gerektiğine inandık. Şu anda sürdürülebilirlik ile ilgili yoğun çalışmalar yapıyoruz. Eğitimler ve çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirlik ile ilgili 26 firmanın katılımıyla devam eden UR-GE projemiz var" dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise pandeminin birçok detayı bütünde anlattığını, sürdürülebilirliğin ölçek ekonomisine endekslenmesi ve yönetişimselleşmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Girit: "Virüs dünyaya ayar çekti"

FAO'nun yayınlamış olduğu rapora göre 1.6 dünyaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de, korona virüsünün dünyaya yeni bir ayar çektiğini, sürdürülebilirliğin hayvansal mamullerde de önemli olduğunu dile getirdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise Hayatımız Maden Çalıştayında en önemli konu başlıklarından birinin "Sürdürülebilir Madencilik" olduğu bilgisini verdi.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir madencilik adı altında 16 tane STK'nında bir araya geldiği platform oluşturduk. Madenciler diyoruz ki milli ve değerli olan madenlerimizi biz işleyeceksek bunları 80 milyonun sahip olduğu değerlerin bilinciyle özenle işlememiz gerekiyor."

Covid-19 salgınının tarımın önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkardığını ifade eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise sağlıklı ürünler için sürdürülebilirliğin olmasının şart olduğunun altını çizdi.

Uçak: "Tarıma yöneliş var"

Tarım sektöründe sürdürülebilirliğin pandemi döneminde daha da önem kazandığına değinen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da, pandemi döneminin tarıma ilgiyi arttırdığını, sanayicilerin tarım yatırımlarına yöneldiğini, bu ilginin tarımda katma değerli üretim ve sürdürülebilirliğe güç vereceğini vurguladı.

Toplantıda Ege İhracatçı Birliklerinin 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etmesinin isabetli bir karar olduğunun pandemi ile daha net ortaya çıktığını savunan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci de, toplantıda yaptığı konuşmada, tarımsal üretimdeki kayıpların önlenmesinin sürdürülebilirlik açısından önemine temas etti.

Son olarak Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, gıda ürünlerinde geri dönüşümü olan ambalaj ürünlerinin kullanılmasının hem döngüsel ekonomi açısından hem de sağlık açısından yararlı olacağına işaret etti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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