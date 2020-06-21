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Son dakika haberi! Doktorları kaza geçiren Alex Zanardi'nin durumundan umutlu

Gelen son dakika haberlerine göre El bisikleti organizasyonu sırasında kamyonla çarpışarak ağır yaralanan eski Formula 1 pilotu ve paralimpik İtalyan sporcu Alex Zanardi'nin durumunun stabil ve acile ilk geldiği ana göre daha iyi olduğu bildirildi.

Son dakika haberi! Doktorları kaza geçiren Alex Zanardi'nin durumundan umutlu
21.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:48

El bisikleti organizasyonu sırasında kamyonla çarpışarak ağır yaralanan eski Formula 1 pilotu ve paralimpik İtalyan sporcu Alex Zanardi'nin durumunun stabil ve acile ilk geldiği ana göre daha iyi olduğu bildirildi.

Zanardi'nin tedavi gördüğü Siena'daki Santa Maria alle Scotte hastanesi doktorlarından Sabino Scoletta basına yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki paralimpik sporcunun yaşamsal fonksiyonlarının 2 gündür düzenli biçimde sabit olduğunu, bunun da kendilerini umutlandırdığını belirtti.

Scoletta, Zanardi'nin kaza sonrası yaklaşık 3 saatlik beyin operasyonunun ardından uyutulduğu, entübe edildiği ve suni ventilasyonda tutulduğu bilgisini verirken, nörolojik durumunun ise ciddiyetini koruduğunu aktardı.

Durumun pazartesi veya salı gününe kadar değerlendirileceğini ifade eden Scoletta, "Olumlu olan şu ki ne kadar çok değerleri stabil şekilde zaman geçirirse, bu bize açıkça umut veriyor. Bu onda geri adım olmadığı anlamına geliyor ve bize büyük güven veriyor. İyileşme olasılığına güvenimiz tam. Hepimiz eminiz. O büyük bir atlet. Bunu gösterdi. Bu sefer de göstereceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, korkunç kaza sonrası Zanardi'nin tüm yüz kemiklerinin kırık olduğu ve kendisinde görme kaybının gelişmiş olabileceği de kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Zanardi'nin çarpıştığı hububat taşıyan kamyona, Zanardi'nin bisikletine ve cep telefonuna jandarma tarafından el konuldu.

Kamyonun 44 yaşındaki şoförü olayla ilgili sorgulanırken, kendisinin alkol ve uyuşturucu testinin negatif çıktığı aktarıldı. Şoförün ifadesinde, virajı dönerken yokuşta Zanardi'yi tam karşısında bulduğunu ve çarpmamaya çalışsa da buna engel olmadığını aktardığı basına yansıdı.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin, Zanardi'ye çarpan kamyonun o yolda gitme müsadesinin olup olmadığını incelediği bildirildi.

La Repubblica gazetesinin haberinde ise organizatörlerin, Zanardi'nin kaza geçirdiği etkinlikle ilgili kamu güvenliği için gerekli izin başvurusunu yapmadıkları ileri sürüldü. Haberde, Zanardi ile arkadaşlarının etkinliği kendi aralarında bir organizasyon olarak düşündükleri ve sadece Siena kentine bağlı Pienza kasabasının belediye başkan yardımcısını yola çıkmadan az önce telefonla bilgilendirdikleri, resmi bir yazışma olmadığı kaydedildi.

Siena kentine bağlı Pienza kasabası yakınlarında 19 Haziran Cuma günü düzenlenen el bisikleti organizasyonuna katılan İtalyan paralimpik atlet Zanardi, yokuş aşağı inerken bir kamyonla çarpışarak ağır yaralanmıştı. Zanardi, helikopterle Santa Maria alle Scotte hastenesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den İtalya Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'ye kadar pek çok ünlü isim, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan sporcu için sosyal medyadan destek mesajı paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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