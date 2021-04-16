DİYARBAKIR'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA KAMERADA
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DİYARBAKIR'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da 2 kişi arasında para meselesi yüzünden çıkan sopalı- silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'da 2 kişi arasında para meselesi yüzünden çıkan sopalı- silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kışla Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olduğu belirtilen 2 kişi, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, silahını çıkarıp, diğerine 3 el ateş etti. Bu sırada çevredekiler, müdahale ederek silahlı kişiyi uzaklaştırdı. Yaralı kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, silahlı kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA KAMERADA
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA KAMERADA
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA KAMERADA
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA KAMERADA
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI, SOPALI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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