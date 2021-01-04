Son dakika haberi: Demirtaş'ın, Erdoğan ve Davutoğlu'na "hakaret" davasına devam edildi

Son dakika haber... Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş katılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ümit Kudbay ile Demirtaş'ın avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Hakim Zeynep Akgül, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili "kamu görevlisine alenen hakaret" yönünden süren davanın, bu dosya ile birleştirmesi önerisi sunduğunu belirtti.

Sanık Selahattin Demirtaş'ın avukatları da iki davanın birleştirilmesini ve müvekkilleriyle ilgili verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tercüme edilmiş kararının Adalet Bakanlığı'ndan talep edilmesini istedi.

Katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ümit Kudbay da farklı tarihlerde işlenen eylemler için birleştirme taleplerinin yerinde olmadığını düşündüğünü ifade ederek, birleştirme talebinin reddedilmesini talep etti.

Esasa geçilerek sanığın savunmasının alınması gerektiğini belirten Kudbay, "Bu aşamada sanık müdafilerinin AİHM kararının dosyaya getirilmesi talepleri yerinde değildir. Ancak takdir mahkemenindir. Açıkçası AİHM, sanığın tutukluluğa ilişkin kararının sanık ve sanık müdafilerinin bu tutumundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Dosyalar sürüncemede bırakılmaktadır. Usule yönelik itiraz nedeniyle bir türlü esasa girilememektedir. Gereken şartlar yerine getirilerek, sanığın savunmasının alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı, birleştirme talep edilen dosya incelendiğinde her iki mahkemenin dava dosyaları arasında olayları ve suç tarihleri yönünden hukuki ve fiili irtibat bulunmadığının anlaşıldığını ifade ederek, birleştirme talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasında suç tarihinin 7 Eylül 2015, iddianame tarihinin 1 Eylül 2016, suçun ise "kamu görevlisine alenen hakaret" olduğunu, bu mahkemenin dosyasının suç tarihinin 25 Aralık 2015, iddianame tarihinin 17 Ağustos 2016 olduğunu ancak her iki dosyada suç yerinin farklı olduğu ve atılı suça ilişkin açıklamaların aynı olmadığını belirtti.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nin birleştirme önerisinde bulunsa da, bu mahkeme dosyasıyla hukuki ve fiili irtibat bulunmadığını belirten mahkeme, sanık ve sanık avukatlarının birleştirme taleplerinin reddine karar verdi.

Mahkeme, Adalet Bakanlığına müzekkere yazılarak 22 Aralık 2020 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının tercüme edilip edilmediğinin sorulmasına, tercüme edilmiş ise onaylı bir suretinin istenmesine hükmetti.

Sanık Demirtaş'ın bir sonraki duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilmesi için ilgili ceza infaz kurumuna yazı yazılmasına karar veren mahkeme, sanığın duruşma gün ve saatinde mahkemede bizzat hazır bulunmak istemesi halinde bu talebini duruşma gününden önce yazılı olarak mahkemeye gönderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Davutoğlu'na hakaret davası ve birleştirme kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamadaki beyanlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda söz konusu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilen Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Demirtaş hakkında ayrıca aynı açıklamalarda o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde iki farklı mahkemede görülen dava dosyalarının, aralarında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş