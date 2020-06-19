Son dakika haberi | Çeşme otoyolundaki kazada ölü sayısı 3'e çıktı Son dakika 3. sayfa haberi: Çeşme otoyolundaki kazada ölü sayısı 3'e çıktı İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde baba ve kızı yaşamını yitirmişti.

Çeşme otoyolundaki kazada ölü sayısı 3'e çıktı

İZMİR - İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde baba ve kızı yaşamını yitirmişti. Oğlu ile birlikte yaralı olarak kurtarılan Özden Karamuk ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir-Çeşme otoyolunda 15 Haziran tarihinde meydana gelen kazada, 35 AH 256 plakalı otomobil Alaçatı gişeleri yakınında takla atarak yanmaya başladı. Kazanın ardından aracın arka koltuğunda bulunan Özden Karamuk ve oğlu Kayra Karamuk araçtan çıkmayı başarırken, baba İbrahim Örsçelik ve yanındaki kızı İlayda Örsçelik yanarak hayatını kaybetti.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Öte yandan, kazada vücudunda yanıklar oluşan Özden Karamuk, ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından sevk edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne Karamuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karamuk'un cenazesinin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Karamuk'un oğlu Kayra Karamuk'un ise Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA