Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 51 kiloda altın madalya elde etti.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 51 kiloda altın madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kilo finalinde İngiliz Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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