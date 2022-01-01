Son dakika haberleri! Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi - Haberler
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Son dakika haberleri! Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi

Son dakika haberleri! Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bursalılar yeni yıla havai fişeklerin ve silahların ateşlenmesiyle girdi.

Bursalılar yeni yıla havai fişeklerin ve silahların ateşlenmesiyle girdi. Takvimler yeni yılı gösterdiğinde şehrin bir çok noktasında magandalar silahlarını ateşlerken, belirli merkezlerde toplanan vatandaşlar havai fişekli kutlamaların coşkusuna ortak oldu.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde şehrin bazı noktalarında apartman dairelerinden ve çatı katlarından silahlar ateşlendi.

Tophane Meydanı'nda ve Görükle'de toplanan vatandaşlar hava fişekli kutlama heyecanına ortak oldu.

Ayrıca Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde de sitelerin bazılarından silah sesleri kayıt altına alındı.

Polis ekipleri ise silahların ateşlenmesi ve izinsiz havai fişek atılmasıyla ilgili ihbarlara yetişmeye çalıştı. - BURSA

Son dakika haberleri! Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi

Son dakika haberleri! Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi

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