Son dakika haberi | Bozkurt'taki selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu - Haberler
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Son dakika haberi | Bozkurt'taki selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu

Son dakika haberi | Bozkurt'taki selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu
AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde kaybolduğu tespit edilen araç, Abana ilçesinde sahile vurdu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde kaybolduğu tespit edilen araç, Abana ilçesinde sahile vurdu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, dalgaların kıyıya büyük bir cisim sürüklediğini gördü. Kıyıya sürüklenen cismin araç olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Abana İlçe Emniyet Amirliğine ve belediyeye bildirdi.

Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı kumsala çıkardı. İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından aracın sahibine, şasi numarası üzerinden ulaşıldı.

Aracın 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde sulara kapılarak denize sürüklendiği, sele kapıldığı noktaya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kumsal alana vurduğu tespit edildi.

Son dakika haberi | Bozkurt'taki selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu

Son dakika haberi | Bozkurt'taki selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu

Son dakika haberi | Bozkurt'taki selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu

Son dakika haberi | Bozkurt'taki selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Bozkurt, Tragger, Sel, Güncel, Haber

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