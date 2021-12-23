Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,50
|29,92
|-4,75
|Tüpraş
|142,90
|149,70
|-4,54
|MLP Sağlık
|32,50
|34,04
|-4,52
|Kardemir (D)
|8,91
|9,30
|-4,19
|Logo Yazılım
|40,00
|41,64
|-3,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|65,05
|67,60
|-3,77
|TAV Havalimanları
|30,90
|32,08
|-3,68
|Alarko GMYO
|25,90
|26,82
|-3,43
|BİM Mağazalar
|64,00
|65,95
|-2,96
|Şişe Cam
|12,89
|13,28
|-2,94
|Aksa
|31,28
|32,22
|-2,92
|Deva Holding
|27,48
|28,22
|-2,62
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,79
|12,10
|-2,56
|Koza Madencilik
|16,78
|17,20
|-2,44
|Enerjisa Enerji
|11,81
|12,10
|-2,40
|Tekfen Holding
|19,35
|19,80
|-2,27
|Doğan Holding
|2,72
|2,78
|-2,16
|Ford Otosan
|222,00
|226,50
|-1,99
|Aydem Enerji
|6,03
|6,15
|-1,95
|Parsan
|30,06
|30,64
|-1,89
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500