Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Kordsa Teknik Tekstil 28,50 29,92 -4,75 Tüpraş 142,90 149,70 -4,54 MLP Sağlık 32,50 34,04 -4,52 Kardemir (D) 8,91 9,30 -4,19 Logo Yazılım 40,00 41,64 -3,94 Tofaş Oto Fabrikası 65,05 67,60 -3,77 TAV Havalimanları 30,90 32,08 -3,68 Alarko GMYO 25,90 26,82 -3,43 BİM Mağazalar 64,00 65,95 -2,96 Şişe Cam 12,89 13,28 -2,94 Aksa 31,28 32,22 -2,92 Deva Holding 27,48 28,22 -2,62 QUA Granite Hayal Yapı 11,79 12,10 -2,56 Koza Madencilik 16,78 17,20 -2,44 Enerjisa Enerji 11,81 12,10 -2,40 Tekfen Holding 19,35 19,80 -2,27 Doğan Holding 2,72 2,78 -2,16 Ford Otosan 222,00 226,50 -1,99 Aydem Enerji 6,03 6,15 -1,95 Parsan 30,06 30,64 -1,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti, ünü tüm Türkiye'ye yayıldı! Bucak salebi kilosu 1500 liradan satılıyor AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi