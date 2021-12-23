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Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil28,5029,92-4,75
Tüpraş142,90149,70-4,54
MLP Sağlık32,5034,04-4,52
Kardemir (D)8,919,30-4,19
Logo Yazılım40,0041,64-3,94
Tofaş Oto Fabrikası65,0567,60-3,77
TAV Havalimanları30,9032,08-3,68
Alarko GMYO25,9026,82-3,43
BİM Mağazalar64,0065,95-2,96
Şişe Cam12,8913,28-2,94
Aksa31,2832,22-2,92
Deva Holding27,4828,22-2,62
QUA Granite Hayal Yapı11,7912,10-2,56
Koza Madencilik16,7817,20-2,44
Enerjisa Enerji11,8112,10-2,40
Tekfen Holding19,3519,80-2,27
Doğan Holding2,722,78-2,16
Ford Otosan222,00226,50-1,99
Aydem Enerji6,036,15-1,95
Parsan30,0630,64-1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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