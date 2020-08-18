Son dakika haberi... Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika ekonomi haberi... Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.
18.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:20
Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Endeks, 1,54 puanlık artışla 1.087,75 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi de 0,11 arttı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA