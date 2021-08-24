Son dakika haberi | Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı
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Son dakika haberi | Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı

Son dakika haberi | Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Vedat Çolak atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atandı.

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti. Buna göre Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığına atandı. Yalçınkaya'dan boşalan göreve ise Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak getirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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