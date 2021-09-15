BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI - Haberler
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BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL DHABeykoz Elmalı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki otomobile ardından ağaca çarptı.

Haber -Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Beykoz Elmalı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki otomobile ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan otomobildeki doktor yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, yaralı doktoru o halde bırakıp kaçtı.

Kaza, Beykoz Elmalı Kavşağı'nda geçen Pazar saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki otomobile ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü doktor hafif yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü, durmayarak aracıyla kaçtı. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı doktor Ömer Muharrem Yağcıoğlu kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Doktor Ömer Muharrem Yağcıoğlu Ben düz yolumda gidiyordum. Herhalde birisi bana bindirdi. Beni bu tarafa savurmuş. Kaza yapan sürücü de kaçtı diyorlar dedi.

Polis, bir süre kazaya neden olduğu iddia edilen sürücüyü aradı. Olay yerinde kimseyi bulamayan polis, kaza ile ilgili tutanak tuttu.

BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI
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Haber: BEYKOZ'DA YARALI DOKTORU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI - Haberler
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