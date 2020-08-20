Son dakika haberi... Basra'da öldürülen kadın aktivistin cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Basra'da öldürülen kadın aktivistin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi: Irak'ın güneyindeki Basra kentinde dün akşam kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafında öldürülen aktivist doktor Riham Yakup'un cenazesi bugün toprağa verildi.

Son dakika haberi... Basra'da öldürülen kadın aktivistin cenazesi toprağa verildi
20.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:45

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde dün akşam kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafında öldürülen aktivist doktor Riham Yakup'un cenazesi bugün toprağa verildi.

Irak'ın Basra kentindeki kamu hizmeti yetersizliği ve yolsuzluk protestolarına 2018'den bu yana destek veren ve dün akşam kent merkezinde aracı içinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürülen aktivist doktor Riham Yakup, bugün Basra'da toprağa verildi.

Son dönemde başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde artan suikast olayları ise ABD tarafından sert bir dille kınandı. ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Basra kentinde sivil aktivistleri hedef alan suikastlar kınanarak, "İnsan haklarına açık bir ihlal olan bu gibi saldırılara son vermek ve faillerini yakalamak için Irak hükümetinin kararlığını destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Basra'ya gitti

Suikast olayının ardından bu sabah Basra'ya giden Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi, Basra valisi ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Kentte plakasız araçların sokağa çıkmasını yasaklama talimatı veren Bakan el-Ganimi, şehir merkezindeki kavşaklara güvenlik güçlerinin yerleştirilmesini istedi. El-Ganimi, haklarında tutuklama kararı çıkan kişilerin tutuklanması için bir komisyon gönderildiğini duyurdu.

Öte yandan, artan suikast olayları üzerine açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği meydana gelen olaylardan üzüntü duyduğunu dile getirerek, bu ay içerisinde başta Basra olmak üzere 3 kentte 9 suikast olayının meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada Başbakan Mustafa el-Kazımi aktivistleri korumak için üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrılarak, "Güvenlik güçlerinin vatandaşları koruma görevinin yerine getirmemesi akıllarda soru işareti oluşturuyor" denildi. - ERBİL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Spor
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz 3. Sayfa
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Muharrem İnce Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Nihat Doğan İrem Derici
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Siirt Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Basra'da öldürülen kadın aktivistin cenazesi toprağa verildi - Bağdat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:56:07. #1.14#
title