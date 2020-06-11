Son dakika haberi! Bartu Dizdaroğlu: "Köln'den dönmek, futbol hayatımı etkiledi" Son dakika spor haberi: Köln'de katıldığı seçmelerde kabul görmesine karşın, ailesinin Türkiye'ye dönme kararı nedeniyle Almanya'da kalamayan futbolcu Bartu Dizdaroğlu, bu kararın kariyerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Köln'de katıldığı seçmelerde kabul görmesine karşın, ailesinin Türkiye'ye dönme kararı nedeniyle Almanya'da kalamayan futbolcu Bartu Dizdaroğlu, bu kararın kariyerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ailesiyle birlikte gittiği Almanya'da Köln'ün altyapı seçmelerine katılan ve burada beğenilerek antrenmanları hazırlanan Bartu Dizdaroğlu, ailesinin Almanya'dan kesin dönüş yaparak Türkiye'ye geri gelmesi sonrasında Köln hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Bir müddet futboldan uzak kaldıktan sonra tekrar kulüplerin seçmelerine giren Dizdaroğlu, Ankara Şekerspor tarafından beğenildi ve altyapıya kabul edildikten birkaç ay sonra profesyonel oldu. Bir müddet Başkent ekibinde forma giyen Bartu Dizdaroğlu, sol ön çapraz sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı ve daha sonra Ankara Demirspor'a transfer oldu. Burada da sakatlıklardan yakasını kurtaramayan genç oyuncu, aşil tendonu problemi nedeniyle Ankara Demirspor'dan da ayrılmak zorunda kaldı.

"Yılmadım tekrar geri döndüm"

Bir süre sahalardan uzak kalan ve ardından antrenmanlara başlayan Bartu, Kuşadasıspor ile anlaşmaya vardı. İzmir'de futbol hayatını sürdüren ve son olarak Bucaspor forması giyen Bartu Dizdaroğlu, önümüzdeki süreçte sahalara daha güçlü dönmek için çabalıyor. 27 yaşındaki oyuncu, yaş olarak en verimli döneminde olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek sahalara döneceğim. Yılmadan çalışmalarımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA