Son dakika haberi... Bakan Varank, TÜGİK heyetini kabul etti

AMASYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Varank, TÜGİK Genel Başkanı Güral ile Konfederasyonun İstanbul, Ankara, Kütahya, İzmit, Diyarbakır, Kuşadası, Adana, Mersin, Konya, Marmaris, Van, Batman, Samsun, Bafra, Isparta, Eskişehir, Manisa, Akhisar, Gaziantep, Erzurum, Fatsa, Bandırma, Eskişehir, Tokat ve Amasya'dan gelen yönetim kurulu ve yüksek istişare konseyi üyelerini Bakanlıkta ağırladı.

Kabulde, iş dünyasının kurduğu sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediklerini belirten Varank, ekonomik büyüme, kalkınma ve rekabetçilikte özel sektörün önemine işaret etti. Varank, Bakanlık olarak her zaman iş dünyasının yanında bulunduklarını vurgulayarak teşviklerden KOSGEB desteklerine kadar hem üretici hem de ticari kesimle yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi. Destekleri gelecek dönemde de sürdüreceklerini ifade eden Varank, iş dünyasından bu fırsatları değerlendirmelerini ve daha proaktif bir anlayışla çalışmalarını istedi.

TÜGİK Genel Başkanı Güral da yakın iş birliğine hazır olduklarının altını çizerek "Ülkemiz, ekonomimiz için yapılacak her türlü konuda göreve hazırız." dedi.