Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü geliştirdik

Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü geliştirdik

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası ile kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü geliştirdiklerini belirterek, "Emlak Katılım Bankamız, geliştirdiği yeni finansman modelleriyle hem güçlendirmede hem yerinde dönüşümde hem de alansal dönüşümde vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü olacak" dedi.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm seferberliğinin 'Afetlere Hazır Türkiye' vizyonu doğrultusunda 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle 81 il ve 922 ilçede tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi. Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon bağımsız bölümün depreme karşı dayanıksız olduğunu ve bunların 1,5 milyonunun acil olarak dönüşmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, "Bu gerçekten hareketle yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleriyle devam ettiğimiz kentsel dönüşüm seferberliğinde, hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. 2012 yılında başladığımız kentsel dönüşüm seferberliğinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, sağlıklı ve güvenli konutları vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu süreçte Kentsel dönüşümü kolaylaştırıcı birçok düzenlemeyi de hayata geçirdik. Kentsel dönüşümü hızlandıracak son düzenlemeler ile yapı kayıt belgesi alınan yapıların güçlendirilmesinin önünü açtık. Konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlarımız için, mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik" dedi.

'3 ANA FİNANSMAN ÇÖZÜMÜ GELİŞTİRDİK'Bakan Kurum, binasını dönüştürecek hak sahibi her bir vatandaşın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükselttiklerini belirterek, "Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık. Tüm bu düzenleme ve desteklere ilave olarak, inşaat ve gayrimenkul sektörü başta olmak üzere 2019 yılında finans sektörüne kazandırdığımız Türkiye Emlak Katılım Bankamız da kentsel dönüşüm ve finansmanı konusunda piyasalara güven veren bir destek olacak, yeni bir soluk getirecektir. Emlak Katılım Bankamızla kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha ekliyoruz. Bu kapsamda Emlak Katılım Bankamız ile tüm tarafları kapsayan kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü geliştirdik; 'güçlendirme', 'yerinde dönüşüm', 'alansal dönüşüm'. Bu 3 ana finansman modeline göre, ilk önce; vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak. Sonraki süreçte Emlak Katılım Bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek ve uygun olan projeler için de Bankamız ile müteahhit arasında iş bitirme protokolü imzalanacak" diye konuştu.'GARANTÖR ROLÜ OLACAK'Bakan Kurum, vatandaşların Emlak Katılım Bankası'ndan kullandığı finansmanların, iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Emlak Katılım Bankamız, geliştirdiği yeni finansman modelleriyle hem güçlendirmede hem yerinde dönüşümde hem de alansal dönüşümde vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü olacak. Bir taraftan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde maliyetlerini azaltıcı finansman yardımları yapılırken diğer taraftan kentsel dönüşüm kredileri de kontrollü kullandırılacağı için işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak. Vatandaşımız oturduğu binanın kentsel dönüşümü sürecini başından sonuna kadar güven içerisinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirebilecek. Yine vatandaşlarımızın güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, işyerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kar payı desteğini de Emlak Katılım Bankamız aracılığıyla vatandaşlarımıza sunacağız. Finansal çözümlerimiz ile süreci hem vatandaş ve hem de müteahhit firma için tasarlıyor ve yönetiyoruz. Taraflar arasındaki güveni arttırıyoruz. Standart bir yaklaşım getiriyoruz. Sorumlulukları alarak riskleri en aza indiriyoruz. Sunduğumuz bu finansman çözümleri hem piyasayı canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın ve özel sektörün hak ve menfaatlerini koruyacak. Böylelikle, kısa zamanda afetlere hazır bir Türkiye'yi elbirliğiyle inşa edeceğiz."

Pelin ÜZEK KILIÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ