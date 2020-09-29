Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan futbolseverlere müjde Açıklaması
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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan futbolseverlere müjde Açıklaması

29.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:32
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan futbolseverlere müjde Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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