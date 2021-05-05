Son dakika haberi... Bakan Elvan, Amerikan Şirketler Derneği yönetim kurulu üyeleri ile görüştü
Son dakika ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Amerikan Şirketler Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Amerikan Şirketler Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiğini bildirdi.
Elvan, Bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Ülkemizde önemli yatırımları bulunan, ihracata, inovasyona ve istihdama katkılar sunan şirketlerin oluşturduğu Amerikan Şirketler Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök