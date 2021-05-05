Son dakika haberi... Bakan Elvan, Amerikan Şirketler Derneği yönetim kurulu üyeleri ile görüştü

Son dakika ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Amerikan Şirketler Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiğini bildirdi.