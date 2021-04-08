Son dakika haber | Arnavutköy'de alev alev yanan tandır fırını küle döndü
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Son dakika haber | Arnavutköy'de alev alev yanan tandır fırını küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Arnavutköy'de mahalle arasında bulunan tandır fırınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de mahalle arasında bulunan tandır fırınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fırın kısa sürede küle dönerken, o anlarda cep telefonu kamerasında yansıdı.

Yangın, bugün Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tandır fırını olarak kullanılan bir yapıda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fırını kapladı. Yangını görene vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Fırın küle döndü.

(Batuhan Toprak/İHA)

Son dakika haber | Arnavutköy'de alev alev yanan tandır fırını küle döndü
Son dakika haber | Arnavutköy'de alev alev yanan tandır fırını küle döndü
Son dakika haber | Arnavutköy'de alev alev yanan tandır fırını küle döndü
Son dakika haber | Arnavutköy'de alev alev yanan tandır fırını küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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