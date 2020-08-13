Son dakika haberi... Ankara'da DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberlerine göre ANKARA'da, terör örgütü DHKP/C'ye bağlı Devrimci Memur Hareketi (DMH) adına faaliyet gösterdiği belirlenen 7 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
ANKARA'da, terör örgütü DHKP/C'ye bağlı Devrimci Memur Hareketi (DMH) adına faaliyet gösterdiği belirlenen 7 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C terör örgütünün memur yapılanması DMH'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin organize ettiği faaliyetlerin DHKP/C terör örgütünün inisiyatifiyle gerçekleştiği, bu eylemlerle terör örgütünün propagandasının yapıldığı, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve ayrıca yapılan bu açık alan eylemlerine katılımı artırarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.
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Kaynak: DHA