Son dakika haberi... Ana muhalefet partisi başkanı Nika Melia için gözaltı kararı
23.02.2021 07:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:00
Gelen son dakika haberine göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin başkanı Nika Melia'ya yönelik tutuklama kararı sonrasında polis ekipleri Melia'yı gözaltına almak için parti merkezine geldi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin başkanı Nika Melia'ya yönelik tutuklama kararı sonrasında polis ekipleri Melia'yı gözaltına almak için parti merkezine geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili