Son dakika haberi | AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü Son dakika habere göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalık, mesajında, bundan 19 sene önce millet iradesini kendine rehber edinerek, milletin bizzat kendisi tarafından, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bağımsız ve büyük Türkiye hedefiyle kurulan AK Parti'nin bugün 19. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

AK Parti'nin 19 yıllık bu süre zarfında milletin bir yansıması, iradesi ve kendisi haline geldiğini kaydeden Çalık, "Vatan ve millet aşkıyla zorlu ve meşakkatli bu yolda manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz milletimizle her türlü zorluğa göğsümüzü siper edip ülkemizi bağımsız ve güçlü bir ülke haline getirme hedefinde durmadan yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz. Başı dik, alnı ak, yüreği demirden bir parça milletimizle adımlarımızı her zamankinden daha sağlam, daha güçlü, daha azimli bir şekilde atıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti ailesinin dünyanın siyasette en önemli markası haline gelmiş bir teşkilat olduğunu ifade eden Çalık, övünç ve başarı kaynaklarının kurucu liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile büyümeye, daha da güçlenmeye devam edeceğini aktaran Çalık, "Bugüne kadar partimize gönül vermiş, teşkilatlarımızda görev almış tüm dava arkadaşlarımıza ve destekleriyle yanımızda olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, inandığımız kutlu yolda nice uzun ve hizmet dolu yıllar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA