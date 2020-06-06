Son dakika haberi! AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;
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Son dakika haberi! AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

Son dakika güncel haberi: AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Son dakika haberi! AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;
06.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:03

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Parti binasında Saraylı, Cerit, Şahinkaya, Çamlıca, Aşağıfındıklı köylerinin muhtarlarıyla bir araya gelen Ahlatcı, kırsala yapılan yatırımlar ve 2020 yılı yatırım programı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Demokrasinin ilk adımının muhtarlar olduğunu dile getiren Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla ilgili tutumuna da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kurduğunun altını çizen ahlatcı, kendilerinin de muhtarlarla iyi bir diyalog kurduklarını ifade etti.

Hizmetlerin doğru adrese ulaşmasında muhtarların büyük önem taşıdığını anlatan Ahlatcı, muhtarların, kırsalda yaşayan vatandaşlar ile aralarında köprü vazifesi gördüğünü hatırlatarak, "Bir köyde veya şehirde sorun varsa ilk muhtarlar duyar, dolayısıyla muhtarların rolü çözüm önerileri noktasında çok büyüktür. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve onların telkinlerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek bizim asli görevlerimiz arasındadır" dedi.

Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde Palabıyık köyünden kendilerine iletilen talebinde çözüme kavuşturulduğunu sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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