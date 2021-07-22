Son dakika haberi... Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

İsmet Doğuç idaresindeki 25 ND 301 plakalı traktör, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Akpınar köyü yakınlarında Türkmen Kaya idaresindeki 31 P 8686 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil çarpışmanın etkisiyle 10 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlanırken, traktör de ikiye ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi