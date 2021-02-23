Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkımına başlandı
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Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkımına başlandı

23.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:59

Son dakika haberi: Adıyaman'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk olarak 66 binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk olarak 66 binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle Ekim 2020'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Mara, Musalla ve Ulucami mahallelerinde projenin uygulanacağı 60 hektarlık alanın birinci etabı olan 8,5 hektarlık bölümde yıkım işlemleri yapılacak. İlk yıkımın yapıldığı Mara Mahallesi'nde güvenlik önlemleri alınırken bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

İlk etap proje kapsamında 147 hak sahibi ile görüşmeler neticesinde uzlaşma sağlanan 66'sının konutları yıkılacak. Bu arada, diğer hak sahipleri ile görüşmeler de devam ediyor.

Birinci etap kapsamında 21 blokta 158 adet 2+1, 326 adet de 3+1 konut yapımı planlanıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yıkımı başlanan alanda yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın 1. ve 2. derece deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle kentsel dönüşümün önemli olduğunu vurgulayan Kılınç, "Mağduriyetlerin oluşmaması için yıkım başladığı andan itibaren anahtar teslimine kadar kira desteği verilecek." diye konuştu.

Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haberi... Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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