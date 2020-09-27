Son dakika haberi... Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi... Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

27.09.2020 03:55 | Son Güncelleme: 27.09.2020 03:58
Son dakika haberi... Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 01 DH 411 plakalı otomobil ile F.B'nin kullandığı 07 ANF 488 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi İsmet Atlı Bulvarı'nda çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan, isimleri öğrenilemeyen biri kadın iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunan yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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