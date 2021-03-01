Son dakika haberi: ABD ve Rus savaş gemilerinden, Port Sudan Limanı'na ziyaret

Son dakika haberi: ABD savaş gemisi Winston Churchill USS ile Rus savaş gemisi Admiral Frigate, Sudan'ın Port Sudan Limanı'nı ziyaret etti.

ABD savaş gemisi Winston Churchill USS ile Rus savaş gemisi Admiral Frigate, Sudan'ın Port Sudan Limanı'nı ziyaret etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Rus savaş gemisi Admiral Frigate, iki ülke ilişkilerinin ilerlemesi ve iki donanma arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında dün, Port Sudan'a ulaştı.

Mürettebat, Port Sudan kentinde bazı askeri kurumlarla Deniz Araştırmaları Enstitüsünü ziyaret edecek.

ABD savaş gemisi Winston Churchill USS de öğle saatlerinde Port Sudan Limanı'na demirledi.

ABD gemisinin Sudan'a ziyaretinin, Sudan-ABD ilişkilerindeki gelişmeler ve tüm alanlarda ortak iş birliğinin güçlendirilmesi bağlamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem